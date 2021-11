Juve, 5 statistiche sul match contro la Fiorentina: Cuadrado portafortuna

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato cinque statistiche interessanti sul match contro la Fiorentina

Vittoria importantissima per la Juventus di Massimiliano Allegri, che contro la Fiorentina porta a casa tre punti fondamentali in ottica classifica. Ora i bianconeri potranno approcciarsi alla pausa nazionali con più tranquillità e l'allenatore bianconero avrà a disposizione due settimane per cercare di lavorare sui problemi della squadra e cercare di risolverli. Nonostante il risultato positivo, infatti, la Juventus continua ad avere grosse difficoltà, soprattutto in fase offensiva. Se la Fiorentina non fosse rimasta in dieci uomini (espulsione di Milenkovic), il risultato sarebbe potuto essere estremamente differente.