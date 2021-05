Juve, passi avanti per il rinnovo di Cuadrado

Il colombiano pronto a prolungare la sua avventura in bianconero

redazionejuvenews

Vigilia di Bologna-Juventus, ultimo appuntamento di questo campionato per i bianconeri. Portata in bacheca anche la Coppa Italia, dopo la Supercoppa Italiana vinta a gennaio contro il Napoli, in casa Juve si continua a sperare in un piazzamento nella prossima edizione della Champions League, diventato l'obiettivo minimo dopo che lo scudetto, per la prima volta dopo dieci anni, è finito nella bacheca dell'Inter. Il futuro di molti giocatori dipenderà da questo: con l'Europa League, infatti, si rischiano diverse cessioni eccellenti durante la prossima finestra di mercato. In pochi sono sicuri di restare e, tra questi, c'è Juan Cuadrado.

Terzino o esterno offensivo, il colombiano è sempre stato un punto fermo della Juve degli ultimi anni, a partire da quella targata Allegri fino alla gestione di Pirlo, passando per l'anno sotto la guida di Sarri. Nessuno è riuscito a rinunciare all'apporto dell'ex Fiorentina e Chelsea, che sul campo ha dimostrato di meritare il posto da titolare, servendo assist a ripetizione e andando in rete quando più ce ne era bisogno (un esempio la doppietta all'Inter dello scorso 15 di maggio). Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, molto presto il ragazzo potrebbe vedere ricompensate le sue ottime prestazioni.

Con un contratto attualmente in scadenza nel giugno del 2022, in casa Juve si lavora per il prolungamento di un'ulteriore stagione alle stesse cifre. Le voci di un addio alla ricerca di un ultimo ricco contratto sono rimaste tali: Juan, infatti, non ha mai avuto dubbi e vuole continuare la sua avventura all'ombra della Mole ancora a lungo. Le parti si incontreranno nelle prossime settimane, a stagione ormai terminata, per mettere nero su bianco un accordo che non sembra avere bisogno di alcuna trattativa. E Cuadrado, così, è pronto a scrivere nuove importanti pagine della storia della Vecchia Signora.