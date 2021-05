Lippi: “Non allenerò più. Juve? Non è colpa di Pirlo, certi giocatori…

L'ex allenatore ha parlato del suo futuro

L'ex allenatore della Juventus ha parlato poi di un suo eventuale ritorno su una panchina, escludendolo categoricamente: "Un futuro in panchina? Ho avuto diverse proposte per tornare ad allenare. Ho parlato con tutti, per educazione, ma non ho intenzione di tornare a fare allenatore. Se ci fosse un'opportunità diversa, tipo direttore tecnico, vedremo. Voglia di andare in campo non ne ho più. Dovrei andare in una società dove conosco già le persone, non certo dove c'è un presidente che vuole fare tutto lui. Che ci vado a fare? Mi hanno accostato ad alcune squadre che, per carità, se devo terminare la carriera discutendo tutto il giorno, non ci penso proprio".