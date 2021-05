Legrottaglie: “Pirlo? Conta ciò in cui crede la società”

L'ex difensore ha parlato

La Juventus è attesa domani dall'ultima giornata di campionato, che la vedrà in campo contro il Bologna. I bianconeri dovranno vincere e sperare in un passo falso di Milan e Napoli, altrimenti con entrambe vincenti il prossimo anno sarà Europa League. Della squadra bianconera e del suo futuro ha parlato un ex giocatore, Nicola Legrottaglie ai microfoni di TMW: "Pirlo è da confermare indipendentemente dalla qualificazione Champions? Conta quello in cui crede la società. Pirlo ha fatto il suo, quello che ha potuto fare, non potevamo chiedergli di più, altrimenti sarebbe stato un extraterrestre. Spetterà alla Juve capire se questa visione di calcio e di gestione che ha Andrea può avere un continuo o no. Ci dobbiamo fidare dei dirigenti che hanno molta più esperienza di noi, i tifosi devono stare tranquilli come dico sempre".