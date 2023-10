Juve, passi avanti per Chiesa: oggi l’incontro con Giuntoli

La Juventus e Federico Chiesa sono oggi un passo più vicini al rinnovo. Come riportato Tmw, il procuratore del calciatore bianconero sarebbe stato immortalato a un incontro con la dirigenza della Juve . Presenti sia Cristiano Giuntoli che Giovanni Manna per quello che sarebbe considerato uno dei contratti più preziosi dell'attuale rosa de La Vecchia Signora.

Da ambo le parti, la volontà di trovare un accordo sarebbe molto alta. Superato il grave infortunio, Chiesa è tornato al centro del villaggio per la Juventus. Anche il tecnico Max Allegri, spostandolo in un ruolo più vicino alla porta, ha cominciato sempre più ad apprezzare la sua verve. In attesa del prolungamento per il futuro, la stagione passa in buona parte sicuramente dai suoi piedi.