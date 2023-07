Juve, partitella in allenamento: 1-1 con gol di Vlahovic e Iling-Junior

Partitella in allenamento per la Juve. Dalle formazioni agli autori dei gol, passando per spettatori e esuberi: tutte le novità

Oggi la squadra di Allegri, non ancora al completo, è scesa in campo per una partitella d'allenamento. Il match di 45 minuti è terminato 1-1 con entrambi i gol segnati nei minuti finali del primo tempo, da Vlahovic e Iling-Junior. A bordocampo a seguire il match oltre a Max c'erano anche il presidente Ferrero, Manna, Tognozzi, Cherubini, Chiellini e Giuntoli. Non hanno partecipato alla partita gli esuberi Arthur, Pellegrini, Zakaria, Pjaca e Aké, così come gli infortunati Pogba, Fagioli e De Sciglio. Kean e Danilo si sono allenati a parte, Rabiot arrivato in giornata ha svolto le visite mediche di rito.