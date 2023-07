Juve, i numeri 9 del passato hanno le idee chiare su Vlahovic

Nicola Amoruso (alla Juve nella stagione 2001/2) crede che alla fine resterà, mentre per Altobelli (che ha militato alla Juventus nel 1988/89): "Se conosco Giuntoli sa che si trova tra le mani uno tra i migliori centravanti in circolazione". Serena (in bianconero dal 1985 al 1987) parla di Vlahovic come di un attaccante completo ("sul mercato fatico a trovare di meglio"). E poi si sono espressi anche Kovacevic (a Torino nella stagione 1999/2001) -che ha detto: "lui è uno da Juve al 100%, non ce ne sono molti così"- e Luca Toni (in bianconero dal 2011/12) che ha messo l'accento su un aspetto non da poco: "Bisogna capire se vuole restare".