Tanti auguri Danilo! Il brasiliano sarà il nuovo capitano della Juve

Giornata di festa in casa Juve, che oggi festeggia il compleanno di Danilo: "Compleanno nel pieno della preparazione, compleanno in famiglia. Danilo spegne oggi 32 candeline e festeggia insieme a tutti noi, pronto a ripartire. Ci aspetta un'altra annata molto intensa da vivere, con lui come punto di riferimento in campo e fuori. Il suo contributo, nell'ultima stagione, è stato fondamentale; lo testimoniano i numeri (è stato il giocatore più utilizzato), ma non solo. Con il suo carisma, la sua energia e la sua disponibilità ha saputo dare un'enorme mano a tutta la squadra in ogni momento, conquistando ancora di più anche l'affetto di tutti i tifosi. Una garanzia, insomma, proseguendo il percorso avviato fin dal suo arrivo nell'estate 2019. Quella che è appena cominciata, infatti, sarà la quinta stagione in bianconero per Danilo. Non potremmo essere più felici di festeggiare il suo compleanno ancora insieme. Tanti auguri, Dani!". (juventus.it)