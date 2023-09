Juve, parte il tour de force per i bianconeri: tre match chiave ad ottobre

Dopo giorni cupi è tornato il sereno dalle parti della Continassa . La vittoria di misura sul Lecce ha ridato fiducia all'ambiente e fatto dimenticare la brutta sconfitta di Reggio Emilia. Tuttavia la squadra di Allegri sarà di nuovo in campo domenica alle ore 18.00 per affrontare l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che oggi sarà impegnata contro l'Hellas Verona in trasferta (match in programma per le ore 18.00).

Nel frattempo la Vecchia Signora si gode in queste ore il secondo posto in classifica sotto l'Inter, che si trova in vetta a punteggio pieno (con una partita in meno). Dopo la Dea per la Juve ci sarà il Derby contro il Toro (reduce dall'1-1 in casa contro la Roma e che oggi affronterà la Lazio all'Olimpico) sabato 7 ottobre alle ore 18.00 e poi il Milan di Pioli (dopo la sosta nazionali: il 22 ottobre alle ore 20.45 al Meazza). Ottobre sarà un mese chiave per i bianconeri.