Milik è molto più di una riserva per la Juve: i suoi numeri

Per la Juve Milik è molto più che una riserva: i numeri del bomber polacco parlano chiaro. Averlo in panchina è un lusso

"Arkadiusz Milik ha interrotto un digiuno in Serie A che durava dal 30 aprile contro il Bologna: 10 gare senza gol, il suo più lungo in termini di presenze nella competizione (429 minuti senza segnare in A per il polacco).