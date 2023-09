Juve, parla Lotito: “Mia la decisione del silenzio stampa dopo Torino”

Non un inizio di campionato dei migliori per il club di Claudio Lotito che ha collezionato solo 3 punti in 4 partite. 2 ko di fila, poi la vittoria al Maradona e di nuovo un'altra sconfitta all'Allianz Stadium contro la Juve. Dopo la trasferta torinese la Lazio si è chiusa nel suo silenzio (stampa) anche a margini di un paio di episodi arbitrali dubbi. E su questo si è esposto il patron biancoceleste che ha spiegato la scelta: "Ho dato io l’ordine di non parlare a Torino. Quando ci sono queste situazioni quello che conta è essere lucidi. Dobbiamo accettare di buon grado quello che succede sennò si rischia di perdere lucidità. Sono venuto qui perché i miei collaboratori mi hanno detto che devo tornare a essere il punto di riferimento della squadra. Ci sto mettendo la faccia".