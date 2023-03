Juve, Paredes rivela: “Voglio tornare al Boca, ma non ora. Qui sto bene”

Intervenuto sul canale Twitch di SportsCenter in Argentina il centrocampista della Juve ha rivelato: “Non tornerò presto al Boca. Ho ancora 28 anni e sono felice della mia vita qui in Europa, con la mia famiglia, con il club… Quindi non ancora. Ovviamente, come ho sempre detto, la mia voglia di tornare e finire la mia carriera al Boca è la stessa, ma non ancora”. Futuro in Argentina quindi, ma non ora: Paredes vuole ancora fare la differenza in Europa... si spera anche alla Juve.