Juve, Allegri: “Dobbiamo ancora migliorare. Pogba? Ha sentito un fastidio”

Al termine del match contro la Sampdoria, l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Rigore sbagliato da Vlahovic? In quelle situazioni bisogna fare lo scavino o scegliere un angolo. A prescindere da questo ha giocato una buona partita. Dal punto di vista tecnico è migliorato, deve gestire meglio le energie. Sta alla Juve da solo un anno, non da dieci anni. Deve essere meno frettoloso e più cattivo".

Sul doppio impegno Friburgo e Inter: "Dobbiamo migliorare nella gestione della partita. Sul 2-0 non possiamo giocare a campo aperto, bisogna mantenere le posizioni. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. Quando hai giocatori giovani come la Juventus è normale".

Su Paredes: "Ho fatto una scelta tecnica. Leandro è meno metronomo e più tecnico rispetto a Barranechea e Locatelli. Enzo ha fatto una buona partita, giocare in quel ruolo lì a 22 anni non è semplice".

Su Fagioli: "Sta crescendo come motore, ha delle belle gambe piantate a terra. Nel secondo tempo è cresciuto molto Anche Miretti ha fatto una buona partita, si smarca molto bene tra le linee".

Su Rabiot: "E' un giocatore veramente bello da veder giocare. Ha un motore diverso dagli altri. La mia idea era fargli giocare 60 minuti e poi 30 a Pogba, ma Paul mentre batteva le punizioni ha sentito un dolore all'adduttore. Peccato. Ora vogliamo prepararci al meglio per il Friburgo".

Sul processo plusvalenze e la carta Covisoc: "Noi non diciamo niente perchè ci pensa la società. Io dico solo che stiamo facendo qualcosa di importante, per i ragazzi non è facile a livello mentale. L'obiettivo è andare il più avanti possibile nella coppa. Stasera ha segnato Soulè: valorizzare i giocatori della seconda squadra è un altro obiettivo fondamentale".