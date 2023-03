Juve, da Miretti a Soulè: la Next Gen è un successo, parola di Allegri

Miretti, Barrenechea e Soulè: contro la Sampdoria la Next Gen è stata protagonista in casa Juve. Le parole di Allegri

Barrenechea e Miretti titolari, Soulè in gol da subentrato: contro la Sampdoria la NextGen è stata protagonista in casa Juve. In una stagione complessa e ricca di infortuni, Allegri ha deciso, anche per mancanza di alternative, di affidarsi ai giovani bianconeri. Un progetto quello delle seconde squadre che all'estero è la normalità, ma che in Italia solo la Juve ha deciso di avviare. E i risultati danno ragione alla Vecchia Signora.