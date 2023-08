Juve, Paganin: “Dal punto di vista tecnico meglio Lukaku di Vlahovic”

Massimo Paganin ha parlato di alcuni temi di calciomercato: sulla Juve il calciatore ha commentato favorevolmente lo scambio Lukaku-Vlahovic

Intervenuto per la trasmissione Calcio e Ritiri in onda sulle frequenze di Tmw Radio, Massimo Paganini ha affrontato alcuni temi caldi di calciomercato. In relazione alla Juventus, l'ex calciatore ha espresso la sua opinione sulla possibilità che bianconeri e Chelsea arrivino allo scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. Ecco cosa ha detto: "Dal punto di vista tecnico è un vantaggio per la Juve perché avrebbe un giocatore che sa lavorare bene spalle alla porta, cosa che non sa fare Vlahovic in questo momento. La Juventus per natura è una squadra che deve appoggiarsi sulla prima punta e Lukaku sarebbe la scelta ideale. Sarebbe quindi uno scambio vantaggioso e poi non avrebbe bisogno di ambientamento in Italia. Credo che ora sia solo una questione economica da definire. La Juve con Lukaku farebbe un passo in avanti e andrebbe a migliorare la qualità del gioco della Juventus".

Su Zaniolo alla Juve — Oltre all'affare Vlahovic-Lukaku, Paganin ha risposto alla domanda su un eventuale approdo di Nicolò Zaniolo alla Juventus. Il commentatore ha spiegato quelle che sarebbero le criticità attuali sul giocatore: "Deve dare delle risposte caratteriali. Tecnicamente non si discute, deve dimostrare un grande giocatore dal punto di vista caratteriale. Non è ancora riuscito a dimostrare tutto, ma si può esprimere ad alti livelli uno come lui. Occhio però ai suoi due infortuni, la Juve deve pensarci visto quanto accaduto con Pogba".

Paganin sulla lotta Scudetto — Inoltre, l'ex calciatore ha enunciato la sua griglia ipotetica tra le squadre favorite alla vittoria finale dello Scudetto. Una lotta che non vedrebbe partire bene sulla carta la Juventus: "Il Milan ha cambiato sistema di gioco per gli uomini che aveva a disposizione, ma nulla gli vieta di cabiare in stagione. Ha detto Pioli che ha giocatori importanti e deve ancora inserirli alcuni. Ieri sera ha fatto bene a tratti per tiri, giocate, ma aveva più ritmo rispetto al Monza. Loftus-Cheek, Reijnders mi sono piaciuti, come Pulisic per la personalità. Credo che il Milan possa fare bene così. E' una squadra che partirà per vincere lo Scudetto. Mi piace l'attitudine di tenere più palla rispetto allo scorso anno. L'Inter ha fatto ottime cose, prendendo Thuram e Frattesi, ha cambiato poco, ha aggiunto l'esperienza di Cuadrado ed è tra le favorite col Napoli ,che però preoccupa per certi dubbi come Osimhen. Non sarà semplice riuscire a ripetersi. Chi ha fatto più fatica è la Lazio, che ha perso Milinkovic. Ora dovrà ricostruire qualcosa e vedremo cosa faranno fino a fine mercato".