Juventus, 30 milioni per Zaniolo! Scoperta “sconvolgente” su Lukaku / News

Sono ore di fuoco in casa Juventus. Il calciomercato - che fino ad ora ha regalato davvero molto poco di cui parlare - potrebbe accendersi nell'arco dei prossimi 10-15 giorni. Qualche piccola fiammella inizia ad intravedersi e arriva dalla Turchia. A quanto pare, i bianconeri avrebbero mosso dei seri passi per arrivare a prendere Zaniolo . Se queste siano solo chiacchiere o meno, lo scopriremo nell'arco delle prossime ore. La Juve, avrebbe messo sul piatto del Galatasaray la bellezza di 30 milioni di euro. Ovviamente, non conosciamo quelle che potrebbero essere le modalità di pagamento, magari dilazionato o magari no. Di fatto, oltre che per Ambrabat, la Juve pare muoversi anche su quest'altro fronte. Ma non è finita.

Lukaku-Zaniolo: ore calde per la Juventus

Sempre in queste ore infatti sono in molti a notare che la campagna mediatica contro l'approdo di Lukaku alla Juve sia particolarmente calda. Per questa ragione il giornalista de La Stampa Pavanello, ha così ironizzato su Twitter: ""+++ Sconvlogente scoperta a 60 anni dall'assassinio di JFK, a sparare al presidente a Dallas fu il nonno di Romelu Lukaku +++". Inutile dire che si tratti - ovviamente - di una provocazione verso il fatto che siano in molti ora ad addossare mille colpe a Lukaku. Cosa che non era accaduta quando il Belga abbandonò il Chelsea per arrivare all'Inter. Va detto - ad onor del vero - che sono anche moltissimi tifosi ad essere contrati all'arrivo dell'attaccante che però, indiscrezioni alla mano, ora sarebbe davvero molto molto vicino ai bianconeri. In tutto questo occhio perché Allegri - dopo Lukaku - avrebbe in mente un altro colpo di mercato: "E' uno suo sogno" <<<