Juve, senti il padre di Gatti: “E’ competitivo, vuole vincere sempre”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Lodovica Gatti ha raccontato Federico, nuovo giocatore della Juve nonchè suo figlio

A giugno Federico Gatti sarà un nuovo giocatore della Juventus. Il giovane difensore classe 1998 terminerà la stagione in Serie B con il Frosinone e poi vestirà la casacca bianconera. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il padre ha rivelato alcuni interessanti retroscena: “Ricordo il giorno in cui ci ha detto di voler mollare la scuola per diventare calciatore. Era in quarto superiore, aveva appena preso due debiti. Era in bilico tra il 5,5 e il 6, ma i professori non lo aiutarono, così ci disse con serenità che non avrebbe studiato. ‘Voglio solo giocare a calcio, trovare la mia squadra. Se serve parto e vado in America, a Malta, in Germania, ma il mio sogno è giocare’. Alla fine l’ha realizzato’.