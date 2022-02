Ex muratore, stella in Serie B e futuro della Juve: alla scoperta di Gatti

Alla scoperta di Federico Gatti, il giovane difensore centrale acquistato dalla Juve per 10 milioni di euro

Tra gli acquisti di Vlahovic e Zakaria forse qualcuno si sarà perso l'arrivo di Federico Gatti alla Juventus . Il giovane difensore italiano è stato acquistato dal Frosinone per 10 milioni di euro ma terminerà la stagione in Serie B, per poi trasferirsi a Torino soltanto a giugno. Ma chi è Gatti e perchè il club bianconero ha deciso di investire così tanto su di lui?

Classe 1998, Gatti è una delle più grandi rivelazioni dell'attuale Serie B. Difensore centrale dalle grandi doti fisiche (alto 1,90 m) e tecniche, se la squadra laziale è la terza miglior difesa del campionato cadetto il merito è soprattutto suo. Gatti, infatti, nonostante la giovane età sta guidando la squadra con la sicurezza di un veterano, efficace anche in zona gol con ben 3 reti in 18 presenze stagionali. Fino a sei anni fa era in Promozione, ma con forza di volontà, dedizione e tanto talento è riuscito a centrare sei salti di categoria in sei anni. Gatti ha militato in tutte le categorie del calcio italiano, lavorando anche come muratore quando lo stipendio da calciatore non era abbastanza. Non a caso ora il suo soprannome è "The Wall", il muro.