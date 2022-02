Angelozzi, ds Frosinone: “Per Gatti tantissime richieste anche dall’estero”

Il dirigente della squadra ciociara ha commentato l'acquisto da parte della Juventus del calciatore Gatti, che rimarrà con la maglia giallo blu fino al termine della stagione

La Juventus ha chiuso la sessione di mercato di gennaio con tre grandi colpi: oltre agli acquisti di Dušan Vlahovic dalla Fiorentina e di Denis Zakaria dal Borussia Moenchengladbach, i bianconeri si sono assicurati anche le prestazioni del difensore del Frosinone Federico Gatti , che rimarrà a giocare in Ciociaria fino alla fine della stagione, quando farà il suo arrivo a Torino per essere giudicato durante l'estate. Il direttore sportivo della società laziale Guido Angelozzi ha parlato in diretta Facebook sulla pagina KickOff della cessione del difensore alla Juventus e di quelle che sono state le condizioni per la sua cessione alla Juventus.

Parole che confermano la bontà dell'investimento della Juventus, che ha anticipato la concorrenza in vista dell'estate. Classe 1998, Gatti è una delle più grandi rivelazioni dell'attuale Serie B. Difensore centrale dalle grandi doti fisiche con il suo metro e novanta di altezza, se la squadra laziale è la terza miglior difesa del campionato cadetto il merito è soprattutto suo. Gatti nonostante la giovane età sta infatti guidando la squadra con la sicurezza di un veterano, avendo trovato anche una continuità in zona gol con ben 3 reti in 18 presenze stagionali. Fino a sei anni fa era in Promozione, ma con forza di volontà, dedizione e tanto talento è riuscito a centrare sei salti di categoria in sei anni. Gatti ha militato in tutte le categorie del calcio italiano, lavorando anche come muratore quando lo stipendio da calciatore non era abbastanza. Non a caso ora il suo soprannome è "The Wall", il muro.