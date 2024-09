Juve, Padovano: “Vlahovic può arrivare a segnare 30 gol”

Michele Padovano ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: per l'ex bianconero, la punta può arrivare a segnare 30 gol

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Michele Padovano ha comparato la sua esperienza da calciatore della Juventus in Champions League con quella attuale. Ecco le sue parole: “Io ho vinto la Champions al primo colpo, sono passato da zero alla gioia più grande. A Yildiz consiglio di essere sfrontato, come sempre. È un gran talento, gli auguro di segnare al debutto in Champions come capitò a me. Mi piacerebbe anche un gol di Vlahovic contro il Psv: potrebbe essere la scintilla. Il gol è vita per noi attaccanti. Dusan li ha sempre segnati e continuerà a farlo. Però ha bisogno di più assist tipo quello di Nico a Empoli”.

Padovano su Vlahovic e Motta

L’ex bianconero ha proseguito: “Se lo servono in quel modo 4 volte a partita, poi Vlahovic almeno 2 gol li realizza sempre. E così Dusan può arrivare a 30 reti in questa stagione. Thiago, proprio come Lippi nel 1996, è debuttante su una panchina di Champions. E poi entrambi si sono conquistati la chiamata alla Juve sul campo: Motta è arrivato a Torino grazie a quanto ottenuto con Bologna e Spezia, non per il suo passato da grande giocatore. Alla Juve si gioca per vincere. I bianconeri in campionato possano giocarsela, mentre in Europa sarebbe un buon risultato arrivare tra le prime 8. Giuntoli e Thiago Motta hanno preso una decisione rischiosa rivoluzionando la squadra e salutando tanti big, ma sono convinto che abbiano operato bene. L’olandese è un gran rinforzo. Però l’acquisto che più mi intriga è Conceiçao: è abile a puntare l’uomo e a dribblare: quando rientrerà dall’infortunio, sarà un valore aggiunto”.