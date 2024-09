Juve, Padovano: "Vlahovic deve essere messo nelle condizioni di giocare" - JuveNews.eu

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve Michele Padovano ha parlato del ritorno della Vecchia Signora in Champions League

Questa sera la Juve scenderà in campo contro il PSV, prima sfida dei bianconeri nella nuova Champions League. Intervistato da Tuttosport l’ex Juve Michele Padovano ha parlato del ritorno della Vecchia Signora in Champions League: “Già la musichetta ti fa capire che è un altro mondo. Mi auguro che la Juve torni a riprendere un discorso interrotto e lo faccia nel migliore dei modi, non solo partecipando ma facendolo al meglio, vincendo il maggior numero di partite possibili, arrivando almeno tra le prime otto“.

Juve, le parole di Padovano su Vlahovic

Su Vlahovic ha poi aggiunto: “A me piace molto e credo abbia ampi margini di miglioramento. Ma attenzione, deve essere messo nella condizione di giocare. A Empoli ha avuto una sola palla gol da giocare, bellissima grazie a Nico, ecco deve averne due o tre a gara. A quel punto sono certo che almeno una rete la fa. E poi è forte fisicamente, di testa, si sbatte per la squadra, trasmette una bella energia ai compagni anche a livello di predisposizione al sacrificio. Deve però essere messo nelle condizioni di guardare la porta e non essere spalle alla porta. Magari servirebbe anche qualche cross in più per lui“.