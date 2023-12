Juve, Padovan: “Non comprendo la scelta di Pogba. Qual è la strategia?”

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha parlato della richiesta della Procura antidoping nei confronti di Paul Pogba . In particolare, il giornalista si sarebbe interrogato sulla decisione del calciatore della Juventus di non patteggiare. Ecco un estratto delle sue parole: "Non riesco a capire perché Paul Pogba non abbia patteggiato. Anzi, perché abbia deciso di andare a processo, consegnandosi all’altissima probabilità di essere punito con il massimo della pena. Se, dunque, non esiste sorpresa, quale mai potrà essere la strategia difensiva dei legali del calciatore?"

Padovan ha proseguito: E’ come se, al culmine di un impietoso esame di coscienza, Pogba avesse deciso di espiare fino in fondo, senza sconti e senza concessioni, trascinando il poco che rimane della sua vita calcistica negli abissi della fine. Già smettere è un trauma per un calciatore qualsiasi. Figurarsi per uno che è stato un fuoriclasse. Uno che era tornato alla Juventus per meravigliare ancora, come aveva fatto quando era arrivato: giovane, bello, sfrontato, dominante. Non solo non è riuscito a ripetersi, ma nemmeno i suoi cinque precedenti anni al Manchester United gli avevano regalato significative conquiste. Dire che Pogba ha complessivamente fallito sarebbe certamente una menzogna, ma ritenere che la sua carriera sia stata amputata dalla presunzione e dagli infortuni, finendo malissimo, è redigere la pura cronaca. Spero di sbagliarmi, ma nel congedarsi da un mondo in cui era diventato estraneo, lascia la sensazione che il peggio, per lui, possa ancora arrivare".