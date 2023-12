Rassegna stampa – Contro il Napoli sfida verità. Stangata Pogba

La Gazzetta dello Sport

Nella rosea in primo piano viene messo in risalto l'anticipo della quindicesima giornata di Serie A tra Juventus e Napoli. Una partita che sarebbe molto significativa per i bianconeri i quali in caso di risultato positivo potrebbero tenere a distanza una delle rivali per il piazzamento Champions League. Allo stesso tempo, una vittoria permetterebbe di sorpassare ancora momentaneamente l'Inter in testa. In spalla anche la richiesta della Procura antidoping per Pogba: quattro anni, ovvero la pena prevista in casi di questo tipo senza il patteggiamento.