ESCLUSIVA JUVE / Allegri e Giuntoli: decisione di mercato pesantissima

In casa Juve è finalmente iniziata l'era Giuntoli . Il nuovo Football Director bianconero ha subito fatto partire una rivoluzione : dopo la fine del periodo d'oro dei nove scudetti consecutivi e due stagioni deludenti, la Vecchia Signora ha bisogno di una scossa. Il primo passo sarà vendere gli esuberi e tra questi c'è anche l'ormai ex capitano Leonardo Bonucci . Poi sarà il turno dei sacrifici più importanti, utili a finanziare il mercato in entrata: Vlahovic è già con le valigie in mano. Ma non è il solo.

Juventus Football Club: le ultime di mercato

Nell'ultimo mese se n'è parlato a lungo: Federico Chiesa dal ritorno dall'infortunio al crociato non è più sembrato lo stesso e per questo la Juve starebbe pensando a una cessione. Secondo quanto appreso dalla redazione di Juvenews.eu, questa possibilità è altamente probabile. I bianconeri hanno bisogno di liquidità e Giuntoli dopo aver parlato con Allegri avrebbe deciso che anche l'esterno italiano è cedibile. Di fronte a un'offerta congrua, quindi, la Vecchia Signora farà partire il giocatore, pronta a muoversi sul mercato per sostituirlo. Tra le squadre interessate al suo cartellino ci sono Liverpool e Newcastle, che però per il momento non hanno fatto offerte ufficiali. La Juve aspetta, pronta a dire addio a Vlahovic e Chiesa, sacrificati per ricostruire dalle fondamenta la squadra. La rivoluzione di Giuntoli è appena iniziata. E c'è di più. Il nuovo dirigente bianconero avrebbe preso un'altra decisione di quelle davvero molto pesanti <<<