Juve, Padovan: “Fagioli ha perso l’occasione di chiedere scusa”

Padovan: "Stampa delicata con il caso Fagioli"

Secondo Padovan, non solo la stampa non avrebbe calcato la mano con il calciatore della Juventus, ma si sarebbe approcciata anche piuttosto prudentemente: "Leggo più di quanto scrivo e, se c’è una cosa che mi ha impressionato, è stata l’attenzione, per non chiamarla delicatezza, con cui è stata maneggiata la vicenda di Fagioli dai giornalisti. Nessuno gli ha dato esplicitamente dell’irresponsabile, nessuno gli ha detto che ha tradito la fiducia della società, nessuno ha raccontato bugie. Per il semplice fatto che il calciatore era reo confesso, che ha reso piena confessione al giudice, che ha collaborato e patteggiato. Quali sarebbero, di grazia, le falsità? Quale sarebbe lo schifo se non quello in cui lo stesso Fagioli è caduto, dilapidando quasi tre milioni di euro? Certo, dipendesse da me - e l’ho scritto ieri- gli avrei inflitto ben più di sette mesi di stop. Come darei ben più di un anno di squalifica a Tonali. Perché questi professionisti, che a volte si dimenticano di esserlo, hanno trasgredito le regole che sono alla base della loro stessa moralità. Condannarli, oltre che giusto, è inevitabile".