Juve, Calcagno: “Soddisfatto del caso Fagioli. Era la strada migliore”

Intervistato a Tv Play, Umberto Calcagno ha parlato del caso Fagioli. Ecco cosa ha detto sul centrocampista della Juventus: "Credo che con il caso Fagioli, l’unica cristallizzata, si sia aperta una strada che è la migliore da percorrere. Spero che i casi restino circoscritti, oggi abbiamo un esempio di come si possa stare vicino ad un ragazzo che ha sbagliato. La sanzione di 7 mesi è dura però a mio avviso vi è un fine riabilitativo e una parte della pena serve pure a rendere la stessa utile per il prossimo. Sono molto soddisfatto di come sia finito il caso Fagioli. I racconti che ha fatto saranno utili per lui e anche per chi lo ascolterà. Sull’impatto mediatico della vicenda scommesse? Mi è dispiaciuto che si sia puntato il dito su calciatori affermati, ma è chiaro che è più facile creare notizie su di loro”.