Juve, Pacheco: “Alberto Costa giocatore fortissimo mentalmente”

Alvaro Pacheco ha parlato del terzino destro in orbita Juventus, Alberto Costa: l'allenatore ha esaltato le caratteristiche del calciatore

Intervistato per TJ, Alvaro Pacheco, ex allenatore al Vitoria Guimares di Alberto Costa, ha parlato del terzino destro in orbita Juventus. Ecco le sue parole: “L’arrivo di Alberto in un top club era francamente preventivabile. Perché? È speciale, un giocatore fortissimo mentalmente, veloce, forte fisicamente, aggressivo e con tanta cultura tattica. Ha caratteristiche che si adattano a qualsiasi campionato e non ho dubbi che sarà un vincente. Può giocare sulla fascia anche in posizione più avanzata, visto che dà molta profondità, ma può farlo anche da interno. Per le sue caratteristiche può giocare sulla fascia destra o sinistra, senza perdere aggressività sia in fase difensiva che offensiva e ha la capacità di farsi vedere nell’ultimo terzo. E puoi anche giocare centrale in un centrocampo a cinque”.

Pacheco: “Alberto Costa può diventare un top player”

Il tecnico ha proseguito: “Alberto Costa può diventare un top player per la sua versatilità, abilità e per essere definitivamente un top player. Lavora duro ogni giorno. Non mi piace fare paragoni, ma quello che dico è che ovunque andrà avrà successo e i tifosi lo adoreranno. Per la sua mentalità e capacità è già un giocatore pronto, ma per il suo atteggiamento quotidiano continuerà ad evolversi e crescere. Su questo non ho dubbi. La cosa migliore per lui è che dirà, secondo me, che deve seguire il suo istinto e il suo sentimento. È un campione, quindi avrà successo gli auguro tutto il meglio”.