Juve, ottimismo per Chiesa: verso il rientro con la Nazionale

Out in campionato con la Juventus, Chiesa viaggerebbe verso il pieno recupero: con la Nazionale il giocatore tornerebbe presto arruolabile

Come spiegato dall'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, Chiesa era comunque troppo preoccupato per scendere in campo nel derby. Il giocatore convocato regolarmente con la Nazionale italiana, viaggerebbe verso il rientro a pieno regime. Nel delicato match di qualificazione dell'Italia contro l'Inghilterra, Chiesa si candida come potenziale titolare.