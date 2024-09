Juve, Orsi: “Thiago Motta è un allenatore coraggioso ma…”

Nando Orsi ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: l'ex calciatore ha elogiato il tecnico dei bianconeri con alcune riserve

Intervistato a Radio Radio, Nando Orsi ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta, confrontato a quello della Roma, Daniele De Rossi. Ecco le sue parole sui due. L’ex calciatore ha infatti esaltato il tecnico dei bianconeri, ma senza elevarlo troppo da quello dei giallorossi.

Le parole di Orsi su Thiago Motta e De Rossi

“Motta pensa che tutti i giocatori sono uguali, ma invece non sono tutti uguali. Noi osanniamo Thiago Motta che mette Savona e Mbangula e invece non diciamo niente a De Rossi che mette Pisilli e Soulé. Non diciamo che anche De Rossi ha fatto delle scelte coraggiose ed è stato ripagato. La Roma stava sull’orlo della crisi e De Rossi è riuscito ad uscirne discretamente contro la Juve che le aveva vinte tutte”.