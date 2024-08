Juve, Orsi: “Chiesa all’Inter? Può fare il quinto a centrocampo…”

Orsi ha parlato di un eventuale passaggio di Chiesa dalla Juventus all'Inter, considerando il suo adattamento tattico agli schemi nerazzurri

Intervistato a Radio Radio, Nando Orsi ha commentato l’ipotesi di mercato di un eventuale passaggio di Davide Frattesi alla Juventus e Federico Chiesa all’Inter. Per l’ex calciatore, lo scambio potrebbe portare un beneficio a livello di minutaggio per il primo, mentre per il secondo sarebbe da verificare.

Orsi su Frattesi e Chiesa

“Mi sembra che ci guadagni più Frattesi, che alla Juventus giocherebbe di più. Chiesa a Milano? Lui ha fatto il quinto quando giocava alla Fiorentina con Paulo Sousa. Ha fatto il quinto e non aveva subito tutti questi incidenti, mi sembra impari. Ovvero Frattesi alla Juve sì e Chiesa all’Inter boh. A Milano non so se gli garantirebbero il posto da titolare”.