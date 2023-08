Juve, Opta sceglie l’Inter per lo Scudetto: mentre i bianconeri…

I computer di Opta, società di elaborazione di dati sportivi, sancisce l'Inter come la vincitrice della Serie A: più distante la Juventus

L' Inter la favorita principale alla vittoria del prossimo campionato di Serie A. A sancirlo sarebbe stato l'elaboratore dati della società britannica Opta, specializzata nella raccolta ed elaborazione dei dati sportivi. Per il computer sono i nerazzurri la squadra con maggiori chance di alzare lo Scudetto, mentre la Juventus si piazzerebbe al quarto posto in classifica .

Tra l' Inter e la Juventus , sempre secondo l'elaboratore, si troveranno il Napoli seguito dal Milan . Fuori dalla zona Champions League invece Roma e Lazio , con l' Atalanta in Europa League. Niente Europa per la Fiorentina .

Infine, Lecce, Genoa e Cagliari sarebbe le candite alla retrocessione in Serie B. Questi i verdetti del computer di Opta, ma come sappiamo il calcio non è una scienza esatta…