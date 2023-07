Juve, Oppini: “Milinkovic in Arabia scelta logica, terrei Chiesa”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Bianconera, Francesco Oppini ha parlato di alcuni argomenti d'attualità sulla Juventus. Primo tema, l'inizio della nuova stagione della squadra e l'ingresso in società di Cristiano Giuntoli. Ecco cosa ha detto l'opinionista in merito: "Questa Juventus non dà l'impressione di essere un gruppo. Si pensa più all'io, ci sono pochi leader. Va ricostruito tutto dalle fondamenta. Sarà il compito di Giuntoli, che dovrà fare più avanti magari scelte diverse anche per la panchina. Offerte arabe? Non si può competere. Per questo si doveva mettere su la Superlega. Solo ora ci rendiamo conto che forse quell'idea non era così male. E' un mercato in cui prima si deve cedere e poi comprare".