Juve, Oppini: “Lo spogliatoio ha cambiato direzione e Danilo…”

Francesco Oppini ha parlato del nuovo gruppo formatosi alla Juventus: per l'opinionista, anche la posizione su Danilo sarebbe molto cambiata

Non solo le scelte tecniche dell’allenatore Thiago Motta sembrerebbero aver rotto con il passato. Il cambio di gerarchia, sembrerebbe mutato anche a livello di leadership nello spogliatoio della Juventus. Questo è quello che penserebbe Francesco Oppini, intervistato per Radio Bianconera sul tema. Un esempio lampante sarebbe la posizione di Danilo. Con Massimiliano Allegri alla guida tecnica, il brasiliano era diventato il capitano, condottiero in campo ed elemento di spicco anche nel gruppo. Situazione che appare capovolta con Thiago Motta. In primo luogo, con il passaggio alla difesa a quattro, il calciatore avrebbe perso la titolarità, con la fascia passata, almeno per ora, a Federico Gatti. Per l’opinionista, anche però nello spogliatoio la situazione sarebbe diversa dal recente passato.

Le parole di Oppini

“La Juventus è cambiata profondamente, non solo da punto di vista tecnico ma anche sotto l’aspetto organizzativo. Chiesa? Il Federico che si è visto dopo l’infortunio è stato purtroppo un parente lontano di quello dell’Europeo. È stato un peccato per come sia finita tra lui e la Juve. Gatti? Motta è stato bravissimo a far capire che non ci siano troppi punti fermi, anche considerando la fascia di capitano. Lo spogliatoio ha preso una direzione diversa rispetto a Danilo. C’è da capire se l’esclusione del brasiliano sia più una scelta tecnica o più un accompagnamento alla porta di uscita”.