Juve, Oppini: “La più bella versione dal ritorno di Allegri e di Vlahovic”

Nell'editoriale su Leggo, Francesco Oppini ha commentato la vittoria della Juventus con la Lazio . Ecco quanto scritto: "Finalmente una Juventus con il sangue negli occhi! Quella vincente, per tre reti a uno, vista sabato pomeriggio contro la Lazio di Sarri che arrivava dall’importante vittoria di Napoli contro i campioni d’Italia è sicuramente la più bella versione dal ritorno in panchina di Allegri e Vlahovic sui social aggiunge: "Abbiamo dei conti in sospeso"".

Oppini su Allegri e Vlahovic

Oppini ha proseguito dell'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic: "Esaltante doppietta, tra l’altro con il piede “debole”, del serbo ritrovato che oltre alla pubalgia scaccia via dubbi e pensieri su di lui con quattro reti in quattro gare consecutive in campionato. Se a questo aggiungiamo un Federico Chiesa in versione europei, sua la rete del 2-0 (terza in campionato), una squadra che corre, pressa alto, gioca al massimo a due tocchi e con grande intensitá forse si può davvero sperare in un più presto ritorno nella competizione europea che più conta. Per la Juventus stessa, per i suoi tesserati e per tutti i tifosi che da questo fine settimana sono tornati a cantare allo stadio dopo troppi mesi di assenza".