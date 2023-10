Juve, oggi esami per Danilo: Rugani pronto a sostituirlo contro il Milan

Dalla Nazionale brasiliana è arrivata un altra grana in casa Juventus. Il capitano bianconero Danilo si è infatti infortunato nella partita contro il Venezuela, abbandonando prima il rettangolo di gioco e poi il ritiro dei verdeoro. Il difensore con ogni probabilità eseguirà degli esami in giornata per capire di più l'entità del problema accusato. Per il match di Serie A contro il Milan filtrerebbe un certo pessimismo.