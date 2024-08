Juve, Oddenino: “Per Mckennie replay di quanto già visto”

Gianluca Oddenino ha parlato del centrocampista della Juve, Weston Mckennie per il quale la Juve avrebbe agito esattamente come un anno fa

Intervistato a Radio Bianconera, Gianluca Oddenino ha parlato di alcune situazioni in casa Juventus riguardanti dei giocatori della rosa. Una di queste è quella che concerne Weston Mckennie, reintegrato in comune accordo dopo l’iniziale esclusione dal progetto. Ecco le sue parole: “Si tratta di una scelta condivisa tra allenatore e dirigenza. Ed è un po’ il replay dello scorso anno”.

Odennino su Chiesa e Danilo

Il giornalista ha proseguito parlando anche di Federico Chiesa e di Danilo: “La Juventus e Chiesa sono molto distanti. In Italia, per il figlio d’arte, si è fatta avanti la Roma. E c’è anche il Milan. Il Barcellona resta, però, la destinazione più probabile per Chiesa. Si tratta di uno strappo ormai difficile da ricucire. Infortuni? Il tema della preparazione atletica in relazione agli stop sarà sempre più delicato, viste le tante partite in programma. Serviranno rosa ampie per ovviare all’alto rischio di stop. C’è un caso Danilo? Non so. A inizio mercato si è parlato di una reciproca insofferenza, tra tecnico e giocatore. Una cosa è chiara: Motta non guarda in faccia a nessuno”.