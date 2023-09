Juve, occhio a Ciro Immobile: i numeri parlano chiaro e il record…

Immobile a caccia dell'ennesimo record: gli manca un gol per arriva a 100 reti in trasferta. Domani c'è la Juventus

Nonostante la Juve sia la bestia nera della Lazio, a spiccare sono i numeri di Ciro Immobile. Il capitano della Lazio è a un passo dal diventare il primo bomber a segnare 100 gol in trasferta del calcio italiano. Al centravanti infatti manca solamente un gol per fare cifra tonda. Con le sue 99 reti ha scavalcato anche Altafini (di quattro centri) e Totti (con 10 gol in più). Immobile quindi è a caccia di record: contro la Juve domani potrebbe essere l'occasione giusta. I bianconeri hanno già subìto gol da lui in tre occasioni da quando veste la maglia biancoceleste. Dei 20 scontri contro la Vecchia Signora in tutta la sua carriera -tra Serie A, Champions League (quando stava al Borussia Dortmund), Supercoppa Italiana e Coppa Italia- Ciro ha collezionato 4 vittorie, 1 pareggio e 15 sconfitte ai quali si aggiungono 6 gol e 2 assist.