Juve, il mercato non si ferma mai: occhi puntati su Zaniolo

Oggi La Gazzetta dello Sport rilancia la suggestione per giugno. Per il post Dybala il talento giallorosso è in cima ai desideri bianconeri.

Il contratto del giocatore scadrà a giugno 2024 e da tempo si parla di rinnovo, senza che sia ancora arrivato. La Juventus dal canto suo ha anticipato gli investimenti estivi a gennaio per dare ad Allegri una squadra in grado di risalire definitivamente la classifica e non mettere più in discussione la qualificazione in Champions. Almeno per quest'anno, perché l'obiettivo per i prossimi anni è vincere, com'è sempre stato nel DNA della Juventus. Così come, nella propria tradizione, il club ha sempre avuto una particolare attenzione verso i grandi talenti italiani. E il classe '99 certamente è uno dei migliori della sua generazione. E quindi, visto il futuro in dubbio di Paulo Dybala, il golden boy romanista non può non interessare. Quest'anno è rientrato a pieno regime, anche se ha dovuto riacquistare i ritmi del grande calcio. Per lui in questa stagione 2 gol in campionato e 2 in Conference League. Del resto non è una novità, l'interesse della Juve per lui risale a 3 anni fa, con quel famoso pizzino lasciato da Fabio Paratici in un noto ristorante milanese dove c'era una lista di obiettivi giovani e di valore, tra i quali figurava anche Zaniolo, oltre a Chiesa.