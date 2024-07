Juve, obiettivo Scudetto? Cambiaso: “Minimo il quarto posto”

Le parole del terzino della Juve Andrea Cambiaso dal ritiro bianconero in Germania sulle possibilità di vittoria dello scudetto

Dopo le ultime stagioni travagliate la Juve si prepara a ripartire da Thiago Motta. Al nuovo allenatore è stato consegnato il compito di riportare in alto la squadra, e magari chissà anche di vincere lo scudetto.

Juve, le parole di Cambiaso

Intervistato da Sky Sport dal ritiro della Vecchia Signora in Germania, il terzino della Juve Andrea Cambiaso ha detto: “Scudetto? Vedremo, la società ci ha detto che l’obiettivo minimo è la qualificazione in Champions. Thiago Motta vuole affrontare ogni partita nel miglior modo possibile, anche le amichevoli. Questa deve essere la nostra mentalità”. La mentalità è quella vincente, quindi, anche se vincere la Serie A non sarà facile. I bianconeri però ce la metteranno tutta.