Juve, nuovo allenatore! Bargiggia sgancia la bomba / News

La Juventus sta lavorando con un serio sguardo sul futuro. E non c'è solo il calciomercato di cui parlare. Ma anche la questione tecnico

Ossigeno puro. Potremmo definire così la vittoria maturata ieri dalla Juventus sul Verona per due reti a zero. Il gol di Suslov sembrava presagio di ennesima delusione e invece la partita si è poi risolta in favore dei padroni di casa che hanno archiviato la pratica con i gol di Koopmeiners e Thuram. La Juve, ora, ironia di un campionato tanto strano quanto equilibrato, non solo è quarta ma si trova a sole sei distanze dal primo posto. E con l’Inter, capolista, può vantare di stare avanti negli scontri diretti. Questo solo per restituire il quadro di una stagione che, nonostante tanti passi falsi, potrebbe ancora dare qualche soddisfazione. Ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Ecco perché la società sta ancora valutando con attenzione il da farsi relativo al futuro. E Thiago Motta, deve ancora conquistare la sua conferma.

Juventus: erede di Thiago Motta? Ecco chi! | News calciomercato

Ma chi, qualora fosse allontanato al termine della stagione, al posto di Thiago Motta? Su questo insidioso argomento è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia. Su X ha scritto: “Chi scrive e racconta di ipotesi post Motta alla Juventus con Conte o Gasperini è completamente fuori strada. Se non in malafede. Giuntoli mai andrà su uno dei due, noti scassa società. Dovesse cambiare, i preferiti, ad oggi sono Pioli o Baroni”. Proviamo ad entrare nel merito: Antonio Conte difficilmente lascerà il Napoli prima dell’estate 2026, quindi la sua esclusione dalla shortlist ha senso. Ha senso anche per Gian Piero Gasperini che pare più orientato verso la Roma dove, con Ranieri a fare da chioccia, potrebbe aprire un nuovo e lungo ciclo. L’ipotesi Marco Baroni è completamente nuova, ma il tecnico toscano ha da poco iniziato un ciclo con la Lazio e difficilmente verrà interrotto dopo una sola stagione. Più sensata è l’ipotesi Stefano Pioli che, qualora chiamasse la Juve, potrebbe pure rientrare dall’Arabia. Per ora solo idee. E soprattutto – per ora! – Thiago Motta non pare realmente in discussione. Nel frattempo, parlando di Juventus, sta circolando una notizia davvero da urlo <<<