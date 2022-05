Juve-Di Maria, nuovi contatti. Sui social un click fa impazzire i tifosi

La Juve è a caccia di un sostituto di Paulo Dybala e Di Maria potrebbe essere il giocatore giusto. I contatti continuano e sui social...

redazionejuvenews

Da quando Dybala ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i bianconeri, la Juve ha subito iniziato la caccia al suo successore. L'idea della dirigenza è quella di comprare non tanto un fantasista come l'argentino, quanto più un esterno d'attacco, più utile al 4-3-3 di Allegri. La Vecchia Signora si è quindi messa alla ricerca di un'ala che possa andare a comporre un tridente insieme a Vlahovic e Chiesa. I nomi accostati ai bianconeri sono moltissimi, da Raspadori fino Zaniolo, passando per Gabriel Jesus e Pulisic. Nelle ultime settimane, però, si fanno sempre più forti le voci attorno a Angel Di Maria.

L'argentino non è il profilo che la Juve stava cercando, ma il contratto con il PSG e la possibilità di prenderlo a parametro zero è molto allettante. Le qualità del Fideo non sono in dubbio, l'età e lo stipendio un sì. Oggi Romeo Agresti sul suo profilo Twitter ha aggiornato sulla trattativa: "Di Maria: entra nel vivo la decisione della Juventus. Massimo apprezzamento tecnico, ancora valutazioni in corso circa il tema ingaggio/età. È previsto nelle prossime ore un nuovo contatto con l’entourage dell’argentino".

Ma le novità non finiscono qui. In giornata è stata presentata la nuova prima maglia della Juventus per la stagione 2022/23 e tra i mi piace al video pubblicato su Instagram troviamo proprio Di Maria. Cosa significa tutto questo? Forse niente, ma in un mondo in cui i social la fanno da padrona, questo potrebbe essere un indizio molto importante in vista del suo futuro. Nei giorni scorsi Di Maria ha detto: “La mia idea è quella di giocare ancora un anno in Europa per arrivare al Mondiale nel migliore dei modi, se verrò convocato, e poi tornare in Argentina". La Juve è interessata e l'argentino potrebbe veramente diventare il sostituto di Dybala. Staremo a vedere.