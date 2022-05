Juventus, nei prossimi giorni la presentazione della nuova maglia

Nelle prossime partite verrà presentata la nuova maglia della Juventus in vista della stagione 2022-23, in collaborazione con Adidas.

La Juventus , dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia con l' Inter , ha concluso praticamente la proprio stagione, anche perché le sfide con Lazio e Fiorentina , nonostante siano gare di rilievo, per la Vecchia Signora contano poco, visto che Madama ha già blindato il quarto posto, obiettivo stagionale minimo per i ragazzi di Massimiliano Allegri . Proprio per questi motivo, nei prossimi giorni, si penserà già alla prossima annata, con la presentazione del nuovo kit casalingo, in collaborazione con Adidas, che verrà sfoggiato dalla Juventus Women nella sfida con il Milan domani e nel match con i biancocelesti lunedì sera, nel monday night.

Ecco il comunicato del club piemontese: "Dal 2011 i tifosi della Juventus trepidano, esultano, si abbracciano, si entusiasmano e vivono grandi emozioni insieme ai loro campioni in uno stadio che è più che un impianto: è una casa. Proprio l’Allianz Stadium è l’ispirazione del nuovo Home Kit 2022/23, creato da Juventus e adidas Football, che farà il suo esordio sabato 14, in occasione del match delle Women neo campionesse d'Italia, contro il Milan e poi due giorni dopo, lunedì sera, nello stadio bianconero, in occasione dell’ultima di campionato in casa contro la Lazio. In particolare, la divisa compone i colori più iconici della Juve, il bianco e il nero, utilizzando una grafica che parte dalla forma del triangolo: quella stessa figura geometrica che è parte integrante della struttura architettonica dello stadio. Il nuovo Home Kit, dunque, è idealmente creato per portare addosso la magia dell’Allianz Stadium, rappresentando ogni volta che la si indossa tutta la grande famiglia Juve. La divisa, composta al 100% da materiale riciclato, è creata con l’innovativa tecnologia HEAT.RDY – KEEP COOL, che permette a chi la indossa di restare sempre fresco e asciutto anche durante l’attività fisica, mentre nella sua versione replica utilizza la tecnologia AEROREADY – KEEP DRY, per un confort perfetto in qualsiasi situazione. Il design si completa con inserti neri nel colletto e nei risvolti delle maniche. Da oggi, l’Home Kit 2022/2023 è disponibile sull’Official Online Store di Juventus e negli store fisici".