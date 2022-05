Juve, la Roma vuole Dybala, ma prima serve arrivare in Europa

Oggi il Corriere dello Sport rilancia l'interesse della squadra giallorossa per la Joya. Mou lo vuole, ma serve la qualificazione in Europa.

" Dybala a Roma , Mou lo vuole ". Titola così oggi il Corriere dello Sport in prima pagina. Secondo il quotidiano romano, l'attaccante argentino, che a fine stagione lascerà a zero la Juventus , è entrato nel mirino della squadra giallorossa . Infatti ci sarebbero state già diverse telefonate , grazie alle quali ha preso corpo la possibile operazione di mercato. Secondo l'intermediario che da marzo cura gli interessi del giocatore insieme all'amico-agente Jorge Antun , quella della Roma sarebbe l'"idea migliore" . Infatti dopo aver sondato sia il mercato inglese che quello spagnolo e aver raccolto l'interesse dell'Inter di Marotta, che però non si è concretizzato in un'offerta, l'entourage di Dybala ha iniziato a seguire con attenzione la squadra giallorossa .

Del resto non è un mistero che a José Mourinho piaccia il giocatore. Al termine dell'ultimo Roma-Juventus infatti, il tecnico lo aveva avvicinato per fargli i complimenti, dicendogli che gli sarebbe piaciuto molto allenare uno come lui. Fino a ieri Antun era a Roma e c'era in agenda un incontro con Tiago Pinto, che poi sembra sia saltato per i malumori della proprietà per la sconfitta contro la Fiorentina, che ha messo in discussione il piazzamento in coppa. Per i Friedkin infatti l'aspetto economico è fondamentale e questo è alla base del rallentamento. Ma se la Roma dovesse qualificarsi in Europa League attraverso il campionato o vincendo la Conference League, le cose potrebbero riaccendersi velocemente. Dybala sarebbe rimasto molto colpito dalle grandi atmosfere nelle partite europee all'Olimpico e questo ha aumentato il suo gradimento.