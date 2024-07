Juve, tutte le novità sul campionato Primavera: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del prossimo campionato Primavera.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Il Primavera 1 inizia a prendere forma. In vista della stagione 2024/2025 ci saranno alcune novità. CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2024/2025: COME FUNZIONA La prima novità riguarda il numero di squadre partecipanti: da 18, infatti, saranno 20 i club che si contenderanno il titolo nel massimo campionato giovanile italiano. L’altra novità riguarda l’articolazione del Primavera 1, in tre fasi, con l’aggiunta, dunque, del Play Out: GIRONE UNICO “ALL’ITALIANA” (“PRIMA FASE”); FASE FINALE; PLAY OUT PER LA PERMANENZA NEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2025/2026. Al termine della “Prima Fase” accederanno alla “Fase Finale” per aggiudicarsi il titolo di Campione d’Italia Primavera 2024/2025 le prime sei squadre classificate al termine della regular season.

La prima e la seconda in graduatoria accederanno direttamente alle semifinali, mentre le altre quattro squadre – dalla terza alla sesta posizione – giocheranno una gara in più (la terza affronterà la sesta e la quarta affronterà la quinta). Al termine di queste prime due sfide, in caso di parità, accederà al turno successivo la squadra che avrà chiuso la regular season in una posizione migliore rispetto all’avversaria. Saranno, invece, i calci di rigore a determinare le squadre vincitrici in semifinale, in caso di parità, e lo stesso discorso varrà anche per l’atto conclusivo della competizione, quello che sancirà la squadra vincitrice del campionato.

Passando ai Play Out, le ultime due classificate retrocederanno direttamente nel Primavera 2 con l’aggiunta di una terza squadra, quella che, appunto, uscirà sconfitta proprio dopo il Play Out, qualora sia prevista la disputa di quest’ultimo. La diciottesima e la diciassettesima in graduatoria al termine della “Prima Fase” si affronteranno in gara unica, con la squadra meglio posizionata al termine della regular season che avrà il vantaggio di giocare in casa. In caso di parità le due squadre si giocheranno la permanenza nel Primavera 1 ai calci di rigore. Il Play Out, però, potrebbe anche non disputarsi: se tra la diciottesima e la diciassettesima posizione in classifica dovessero esserci almeno dieci punti di distacco la terz’ultima in graduatoria retrocederà aritmeticamente”.