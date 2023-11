Juve, le ultime novità di formazione in vista del Cagliari: fiducia a Kean

Le ultime novità di formazione in vista del match della Juve contro il Cagliari: Kean ancora favorito su Vlahovic in attacco

Manca ormai poco all'inizio del match di Serie A tra la Juve e il Cagliari. Per la squadra di Allegri sarà l'occasione di tornare momentaneamente in testa alla classifica, guardando tutti per una notte dall'alto in basso. I bianconeri non potranno permettersi di sbagliare e per questo Max si prepara ad affidarsi ai suoi uomini migliori.