Juve, non solo Kean: tanti auguri anche a Dino Zoff!

Oggi Dino Zoff compie 80 anni. La Juve ha deciso di ricordare e onorare il giocatore che ha fatto la storia del club bianconero

Oggi non può che essere una giornata speciale in casa Juventus: oltre a Moise Kean, infatti, compie gli anni anche Dino Zoff. Un giovane attaccante e una leggenda bianconera, che condividono insieme il loro compleanno. L'attaccante italiano, fresco del gol di testa contro l'Empoli, festeggia oggi i 22 anni, l'ex portiere quasi il quadruplo: 80, cifra tonda. Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha voluto rendere omaggio al giocatore che ha fatto la storia della Juventus. Ecco il comunicato: "Ci sono giorni in cui non possiamo che alzarci in piedi, in segno di rispetto. Oggi compie 80 anni Dino Zoff: la sua è una leggenda talmente grande che, per suscitare quel rispetto di cui stiamo parlando, basta davvero pronunciarne il nome.