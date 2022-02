Juve, buon compleanno Moise! Kean compie oggi 22 anni

Giornata di festa in casa Juve: Moise Kean compie oggi 22 anni! L'attaccante italiano riuscirà ad essere decisivo nel finale di stagione?

redazionejuvenews

Giornata di festa in casa Juventus, che festeggia il compleanno di Moise Kean. Ecco il comunicato del club: "Un gol, tre punti e una serata positiva a Empoli, in cui è partito titolare. Non c'era modo migliore di festeggiare in anticipo il compleanno per Moise Kean, che oggi compie 22 anni. E la cosa bella è che di questi 22 anni, Moise ne ha vissuti tantissimi con la nostra maglia, da quando era bambino, a quando è diventato ragazzo a adesso, momento in cui da giovane campione, ma con una bella esperienza già alle spalle, Moise dà tutto, ancora in bianconero. Lo ha fatto sabato, avrà senz'altro modo di farlo in questo intenso ed entusiasmante finale di stagione che ci attende. Intanto, auguri Moise!". (juventus.com)

Contro l'Empoli l'attaccante italiano è stato schierato titolare, così da far rifiatare Morata, e non ha deluso le aspettative, trovando di testa il gol del momentaneo 1 a 0. La stagione del classe 2000 fin qui non è stata però semplice. Kean è infatti tornato alla Juventus sul finire dell'estate, per sostituire il partente Cristiano Ronaldo. Colmare il vuoto lasciato dal fuoriclasse portoghese era però un'impresa impossibile, tanto che nelle prime 27 giornate di Serie A l'attaccante italiano ha trovato soltanto 18 presenze, molte delle quali da subentrante.

Ora però il suo bottino di 4 gol e 1 assist potrebbe aumentare, grazie all'effetto Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è diventato il fulcro dell'attacco bianconero, in grado di reggere da solo tutto il reparto offensivo. Questo ha tolto molte pressioni agli altri giocatori, che hanno ora molta più libertà di manovra. Morata è sicuramente il giocatore ad aver beneficiato di più dall'arrivo dell'ex Fiorentina, ma Kean potrebbe fare lo stesso percorso. In un finale di stagione ricchissimo di partite, ci sarà bisogno di tutto l'aiuto possibile e se Kean giocherà come contro l'Empoli, l'attacco bianconero sarà in buone mani.