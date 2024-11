Juve, no Bremer no party: difesa in totale emergenza

Senza di Bremer la difesa della Juve è in emergenza totale: i numeri della squadra di Thiago Motta non mentono

I numeri parlano chiaro e non mentono: con Bremer in campo la Juve ha mantenuto per 6 su 6 volte la porte inviolata, senza il brasiliano i bianconeri hanno subito 7 gol in soli 4 incontri. Una spirale negativa evidente, con Danilo, Kalulu e Gatti che non sono riusciti a sopperire all’assenza dell’ex Torino. Ora Thiago Motta dovrà correre ai ripari e forse cambiare anche stile di gioco: è impossibile pensare di difendere così alti senza avere un giocatore veloce in grado di rincorrere gli avversari. Troppi contropiedi subiti, serve una svolta e serve al più presto.

Juve, le parole di Cambiaso e Thiago Motta

Sull’assenza di Bremer Cambiaso al termine della partita contro il Parma ha spiegato: “Gleison è un giocatore fortissimo ma un giocatore nel calcio di oggi non può determinare gli equilibri di squadra. Oggi è stato un problema di pigrizia, abbiamo concesso tante ripartenze a loro. Dobbiamo continuare ad allenarci”. Thiago Motta ha invece analizzato i problemi in fase difensiva: “Danilo e Gatti? Nel collettivo abbiamo fatto bene e male a tratti. Durante tutta la gara dobbiamo portare l’equilibrio di gioco nella metà campo avversaria. Spesso abbiamo commesso errori negli ultimi metri e loro sono ripartiti. Fisicamente e psicologicamente diamo vantaggio agli avversari”.