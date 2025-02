Juve, la sfida in panchina tra Motta e Nicola

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della sfida tra Motta e Nicola.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato in vista della sfida con il Cagliari, con il confronto tra i due allenatori: “La Juventus è una delle otto squadre contro cui Davide Nicola non ha ancora ottenuto un successo in Serie A, tra queste è quella contro cui ha disputato più incontri (12, almeno cinque in più che contro ogni altra). Thiago Motta è imbattuto contro Davide Nicola in Serie A, grazie a una vittoria e un pareggio in due confronti. Febbraio è il mese in cui Thiago Motta ha vinto più partite in Serie A (11V, 1N, 4P) per una media punti di 2.1, la migliore in un singolo mese dell’anno (escluso giugno in cui ha una sola partita, con una vittoria)”.

Lo stato di forma

“Il Cagliari ha perso solo due delle ultime sette partite giocate in Serie A, conquistando 11 punti nel periodo (3V, 2N): solo uno in meno di quelli collezionati dai rossoblù nelle precedenti 16 gare giocate nel torneo (3V, 3N, 10P). Dopo aver chuso il 2024 con quattro sconfitte di fila, da inizio anno nuovo il Cagliari ha perso solo due delle sette gare giocate in Serie A (3V, 2N); dopo lo 0-0 nell’ultimo turno, i sardi potrebbe ottenere due clean sheet di fila con lo stesso allenatore per la prima volta da maggio 2021, nella gestione di Leonardo Semplici. Il Cagliari ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A, 2-1 contro il Parma, e non arriva a due successi interni consecutivi da ottobre-novembre 2023, con Claudio Ranieri in panchina; i sardi inoltre hanno vinto tre delle ultime sei gare interne (3P), tante quante nelle precedenti 16 (7N, 6P). La Juventus – reduce da tre vittorie di fila – non ottiene almeno quattro successi consecutivi in Serie A dal periodo dicembre 2023-gennaio 2024 (serie di cinque); in particolare, la squadra bianconera è l’unica che da inizio febbraio ha vinto tutte le gare disputate nel torneo (3/3). La Juventus, vittoriosa a Como nell’ultima trasferta disputata, non ha ancora ottenuto due successi esterni consecutivi in questo campionato; l’ultima volta in cui ci è riuscita è stata tra dicembre 2023 e gennaio 2024 (tre in quel caso)”. Intanto ecco le statistiche sul match<<<