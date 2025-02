Juve, Nico Gonzalez: “Non penso allo Scudetto ma al PSV”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro l'Inter l'attaccante della Juve Nico Gonzalez ha analizzato la partita

Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro l’Inter l’attaccante della Juve Nico Gonzalez ha detto: “Oggi abbiamo fatto una grande partita. Nel primo tempo abbiamo regalato e nel secondo abbiamo capito il gioco. Vittoria importante per noi, dobbiamo continuare su questa strada perché oggi abbiamo dimostrato di come siamo capaci. Scudetto? A me piace essere onesto. Non posso pensare nel Napoli, ora devo pensare al Psv perché noi vogliamo andare agli ottavi. Dobbiamo combattere perché non sarà facile mercoledì. Dobbiamo lottare, combattere e ogni giorno fare meglio per la squadra. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo andare in Champions l’anno prossimo, passare il turno e giocare gli ottavi. Dobbiamo continuare su questa strada, perché stare insieme porta risultati positivi”.

Juve, le parole di Nico Gonzalez

“Si può migliorare tanto. Noi più grandi dobbiamo far capire ai giovani come combattere, come sputare il sangue in campo. Il calcio è questo, ma non diciamo nulla ai giovani che sono troppo forti. Siamo una squadra giovane ma formata da tutti uomini maturi, ognuno sa cosa fare in campo. Oggi abbiamo dimostrato una grande partita contro una grande squadra come l’Inter. Dobbiamo continuare a lottare, combattere. PSV? È troppo importante ma questa partita dobbiamo metterla da parte. Dobbiamo dare continuità a quanto fatto oggi nel secondo tempo. Sappiamo che là non sarà facile, si tratta di combattere, lottare, migliorare e fare del bene per la squadra”, ha concluso. Nel frattempo la società ha deciso: scoppia la bomba <<<